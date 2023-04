Milano | aggrediscono un 42enne in bici e lo sfregiano con le forbici Arrestati tre uomini

(Di lunedì 24 aprile 2023) Hanno derubato unine, quando lui ha reagito, lo hanno sfregiato al volto. È accaduto a, in zona Centrale, la mattina di lunedì 24 aprile, quando i carabinieri del nucleo radiomobile, impegnati a mettere in sicurezza la stazione, sono intervenuti dopo che un passante aveva segnalato una rissa. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, i tre aggressori hanno assalito la vittima, un nigeriano regolare in Italia, strappandogli dalla mano una banconota da cinquanta euro: così, l’operaio, essendo in, è caduto a terra. Una volta in piedi, ha raggiunto i malviventi che, in risposta, lo hanno colpito al volto con un paio di for. L’intervento dei militari, che hanno interrotto lo scontro, ha evitato altre conseguenze.i tre aggressori, due ...

