Milanmania | 4 rigori tolti col Var nelle ultime 7 partite | solo 3 a favore E’ un’anomalia | Primapagina

(Di lunedì 24 aprile 2023) 2023-04-24 16:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Vittoria contro il Lecce non esaltante dal punto di vista della prestazione, ma molto importante per rimanere in zona Champions League, in attesa del turno di sabato contro la Roma. C’è un dato molto anomalo: in questa stagione in campionato il Milan si è visto assegnare soltanto 3 calci di rigore. Nella speciale classifica la squadra di Pioli è 13esima: ne hanno avuti di più, tra le altre, Bologna, Monza, Spezia e Cremonese. La Roma addirittura 9 a. Per una squadra che ha un gioco propositivo e offensivo come il Milan, è sicuramente singolare. Ieri un penalty dato e poi tolto: siamo al quarto rigore assegnato in campo e revocato dal Var. Non c’è complotto, sia chiaro, ma tanta ...

C'è un dato molto ...