Milan | stagione finita per Ibrahimovic?

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 aprile 2023) L'attaccante ha accusato un problema muscolare Non giungono buone notizie in casasul fronte Zlatan. L’attaccante svedese, dopo aver smaltito i problemi fisici che l’hanno tenuto fermo ai box per un bel po’, si è nuovamente fermato. In panchina un mese dopo i problemi muscolari, l’attaccante delsi è fatto male di nuovo durante il riscaldamento prima di entrare in campo contro il Lecce. Uno stop che ha subito fatto pensare ad una ricaduta. In realtà le cose starebbero diversamente: per Ibra si tratterebbe, ora, di un nuovo problema al polpaccio. Rientrato negli spogliatoi dolorante e zoppicando in maniera vistosa, la sensazione è che per Ibra si tratti di un problema decisamente serio che mette a serio rischio il prosieguo della sua. Il club rossonero non ha ancora chiarito le ...