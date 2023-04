Milan | problema in attacco | Ibrahimovic è di nuovo infortunato

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ilsta avendo dei problemi ine a questo si aggiunge unfisico per ZlatanLa vittoria contro il Lecce dopo due pareggi consecutivi, ha permesso aldi conquistare i tre punti e rilanciarsi in zona Champions. C’è attesa per capire quale sarà il risultato tra Atalanta e la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Con il Var si è creato ilper cui gli arbitri hanno paura di prendere decisioni. Il Var ... Sulin semifinale di Champions nonostante i 22 punti di distacco dal Napoli in campionato, ...Ilprincipale è l'ingaggio elevato del marocchino e per questo motivo sarebbero pronti a inserire l'esterno in una maxi - trattativa coinvolgendo uno tra Osimhen e Kvaratskhelia , due tra i ..., Inter, Juventus, Roma e Fiorentina tengono alto il prestigio del calcio italiano, che mai ... il Manchester United teme che Varane possa saltare il resto della stagione a causa del...

Ibrahimovic, nuovo infortunio in Milan-Lecce: problema al polpaccio Sky Sport

Con Giroud ai box per un problema al tendine, Stefano Pioli ha schierato dal primo minuto Ante Rebic come centravanti, ma ancora una volta il croato non ha convinto, anzi la sua prestazione ...La vittoria contro il Lecce ha rilanciato il Milan nella lotta per il quarto posto, ma ora c'è un infortunio che preoccupa.