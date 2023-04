Milan | l’elogio di Pioli a Krunic

POLEMICA UEFA - Scoppia il caos sui social, precisamente con il profilo twitter UEFA Champions League che ha pubblicato'intervento dell'attaccante delcon tanto di'Rafael Leão: ......della concretezza. Poi, nel dopogara, Rafa ha postato ... com'è intuibile, a tutti coloro che'hanno insultato, fatta non ... più in alto, come tutti i giocatori che sono nel: vogliamo ......su temi fondamentali come "cos'è più importante per Inter e... Guardiola no, non'ha dovuto convincere, perché era già convinto:... Sì, era unsperticato.

Milan, l'elogio di Bergomi: "È la squadra più europea" Sportitalia