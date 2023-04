Milan-Lecce 2-0 | “Diavolo | Leao c’è sempre” | Serie A News

(Di lunedì 24 aprile 2023) Una doppietta di Rafaelper decideredi ieri a 'San Siro'. I rossoneri sono in piena corsa per un posto in Champions League

Dopo averlo spedito in B per Bari - Como (dove ha arbitrato benissimo) il designatore gli ha affidato una gara delicata comedi ieri a San Siro ma come se l'è cavata il fischietto ...Mg Napoli 02/04/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: tifosiLa curva del, impegnato contro ilin campionato, non ha ...L'attaccante svedese, in panchina per, si è fermato durante il riscaldamento . È rientrato negli spogliatoi accompagnato da un massaggiatore. Stefano Pioli in conferenza stampa ha ...

Milan-Lecce, le pagelle: Tonali mediano totale, 7. Ceesay mai utile: 4,5 La Gazzetta dello Sport

Il Lecce torna da Milano con zero punti e archivia un fine settimana thriller, con Verona e Spezia che ora pianificano già il sorpasso Hjulmand e compagni, invece, come riporta Tuttomercatoweb, dovran ...Rafa Leao è il migliore in campo per La Gazzetta dello Sport in Milan-Lecce. Doppietta per il portoghese e voto 8 in pagella. Delude invece Ante Rebic, il peggiore fra i rossoneri: “Si sente la mancan ...