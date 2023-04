Milan | idea Walker per la difesa | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ilmette un occhio alla stagione e uno al mercato per l’estate: l’ultimain casa rossonera sarebbe quella diIlmette un occhio alla stagione e uno al mercato per l’estate: l’ultimain casa rossonera sarebbe quella di. Secondo quanto riportato dal The Telegraph, il difensore del Manchester City è in scadenza nel 2024 e potrebbe essere un’ottima occasione per i rossoneri. Attenzione alla concorrenza di atri club inglesi.