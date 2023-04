Milan | De Grandis | “Leao è straordinario | se poi segna anche di testa…”

Per Stefano De, se dovessero essere confermate le previsioni sulla formazione delcontro il Lecce - De Ketelaere e Origi ancora fuori dai titolari nonostante il turnover di Pioli - significherebbe che ......30, dalle 14:30 In studio: Giorgia Cenni, Andrea Marinozzi, Stefano de, Lorenzo Minotti (da ... Inter a - 2 dal. 7 vittorie e un pari nelle ultime 8 sfide al Castellani. Monza vs Fiorentina ...... mentre alle 18.00 al Meazza va in scena- Lecce. L a domenica si chiude alle 20.45 con la ... insieme a Stefano De, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti in collegamento da Empoli. Dalle ...

Milan, De Grandis: “Non è il momento delle scommesse” Pianeta Milan

Stefano De Grandis, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così la doppietta di Rafael Leao contro il Lecce: "Leao è straodinario. Contro il Lecce ha fatto anche un ...Stefano De Grandis, presente negli studi di SkySport24, ha commentato la doppietta di Rafael Leao contro il Lecce Stefano De Grandis, presente negli studi di SkySport24, ha commentato la doppietta di ...