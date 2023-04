Migranti | naufragio a Lampedusa | 34 salvi e un morto I superstiti | “Ancora 20 dispersi” L’isola in emergenza | 21 sbarchi in 24 ore

(Di lunedì 24 aprile 2023) Aè di nuovo. Nella notte un peschereccio ha salvato 34dopo undi un barchino di sette metri avvenuto in area Sar italiana e recuperato il cadavere di un uomo. Secondo i sopravvissuti, 26 uomini, 8 donne e sei minori, trasbordati su una motovedetta Cp319 della Guardia costiera e portati sulsiciliana, sono circa 20 iche mancano all’appello. La barca era partita alle 21 di sabato da Sfax, in Tunisia. Mentre si cercano, ia bordo, originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Isole Comore e Sudan hanno raccontato d’aver pagato da 500 a 600 euro per il viaggio: sul barchino erano state caricate dieci taniche di ...

I superstiti e la salma sono stati trasbordati dal peschereccio che ha effettuato il salvataggio sulla motovedetta della Guardia costiera che li ha portati all’hotspot di Contrada Imbriacola ...I migranti sono saliti in numero superiore su un barchino in metallo di 7 metri che è affondato tra la Tunisia e l'Italia: in 34 verso Lampedusa con la Guardia costiera. Si registra anche un morto ...