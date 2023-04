Migranti | barchino affonda al largo di Lampedusa | un morto | 20 dispersi

(Di lunedì 24 aprile 2023) Partito dalla Tunisia, èto in zona Sar italiana: 34 le persone salvate Naufragio aldi. Unpartito dalla Tunisia con a bordoto in zona Sar italiana. A prestare i primi soccorsi è stato un peschereccio che ha salvato 34 persone e recuperato il cadavere di un uomo. I sopravvissuti e la salma sono stati trasbordati su una motovedetta della Guardia costiera e portati sull’isola di. Sono in corso le ricerche deiche potrebbero essere una ventina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Partito dalla Tunisia, è affondato in zona Sar italiana: 34 le persone salvate Naufragio al largo di Lampedusa. Unpartito dalla Tunisia con a bordoè affondato in zona Sar italiana . A prestare i primi soccorsi è stato un peschereccio che ha salvato 34 persone e recuperato il cadavere di un uomo ...Nel corso della notte un peschereccio ha salvato 34da un naufragio di undi 7 metri, che si è verificato in area Sar italiana, al largo di Lampedusa. Ilera partito da Sfax in Tunisia. Tra loro vi era anche un morto. La ...La barca era partita alle 21 di sabato da Sfax in Tunisia, ihanno raccontato d'aver pagato da 500 a 600 euro per il viaggio e che sulin metallo di sette metri c'erano dieci ...

Migranti, barchino di 7 affonda al largo di Lampedusa: un morto, venti dispersi e 34 sopravvissuti ilmessaggero.it

Nella notte, si è consumata una tragedia nella zona SAR italiana: un barchino lungo 7 metri è naufragato con a bordo 20 migranti. Un uomo è perito e le persone a bordo sono disperse. Fortunatamente, ...Cinque nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa dove nella notte sono approdati in 242 portando così a oltre 400 il totale nelle ultime 24 ore. Durante le operazioni di soccorso di 56… Leggi ...