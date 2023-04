Nella notte è affondato un barchino carico dipartito da Sfax. Soccorsi da un peschereccio, si salvano in 34. Recuperata anche un vittima, ma ci sarebbero almeno venti dispersi. Sempre in ...Non ci sono statipolitici come lui negli ultimi 50 anni '. Poiché correva l'anno 1996, ...Repubblica ha lamentato "un annacquamento devastante dell'identità del paese che accoglie [ i]"...21 sbarchi in poche ore a Lampedusa Del resto sono ben 640, distribuiti su 17 imbarcazioni, isbarcati ieri a Lampedusa che si è all'improvviso ritrovata di nuovo in emergenza. E179 ...

Migranti: altri tre naufragi in acque Sar italiane TGLA7

Ben 640, distribuiti su 17 imbarcazioni, i migranti sbarcati ieri a Lampedusa che si è all'improvviso ritrovata di nuovo in emergenza. E altri 179 soccorsi, dopo la mezzanotte, ...Quasi la metà dei 69 migranti a bordo della nave Humanity 1 della ong Sos Humanity attesa a Ravenna per il 25 aprile 2023 proviene dal Sudan, probabilmente in fuga dal conflitto esploso il 15 aprile n ...