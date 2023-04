Migranti | affonda un’imbarcazione in area Sar italiana | salvati in 34 | un morto accertato

(Di lunedì 24 aprile 2023) Si trovava inSaril barchino carico diche si è ribaltato questa notte rendendo necessario un disperato intervento di salvataggio da parte di un peschereccio: 37 persone sono state recuperate vive, ma un uomo è deceduto. Il gruppo di sopravvissuti e la salma sono stati trasbordati sulla motovedetta Cp319 della Guardia costiera che ha portato tutti a Lampedusa. L’imbarcazione, partita alle 21 di sabato da Sfax, in Tunisia, trasportava uomini, donne e bambini: secondo i superstiti mancano all’appello una ventina di persone. La Capitaneria di porto sta coordinando le ricerche dei dispersi. In totale ieri sull’isola sono arrivate 640 persone, salvate da 17 diverse imbarcazioni. Le motovedette di Capitaneria di porto e Guardia di finanza faticano a tenere il ritmo delle segnalazioni. Tutti sono stati portati ...

Naufragio al largo di Lampedusa. Un barchino partito dalla Tunisia con a bordoè affondato in zona Sar italiana. A prestare i primi soccorsi è stato un peschereccio che ha salvato 34 persone e recuperato il cadavere di un uomo. I sopravvissuti e la salma sono stati ...Naufragio a largo di Lampedusa. Un barchino partito dalla Tunisia con a bordoè affondato in zona Sar italiana. A prestare i primi soccorsi è stato un peschereccio che ha salvato 34 persone e recuperato il cadavere di un uomo. I sopravvissuti e la salma sono stati ...La barca era partita alle 21 di sabato da Sfax in Tunisia, ihanno raccontato d'aver pagato da 500 a 600 euro per il viaggio e che sul barchino in metallo di sette metri c'erano dieci ...

Migranti: affonda barchino, 34 salvi e un morto portati a Lampedusa Agenzia ANSA

Affonda un barchino partito dalla Tunisia. 34 le persone salvate da un peschereccio e portate dalla Guardia costiera a Lampedusa ...Nella notte, si è consumata una tragedia nella zona SAR italiana: un barchino lungo 7 metri è naufragato con a bordo 20 migranti. Un uomo è perito e le persone a bordo sono disperse. Fortunatamente, 3 ...