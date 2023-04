(Di lunedì 24 aprile 2023) Leggi Anche, l'Ocean Viking arrivata a Bari - Sbarcati in 90 a Roccella Jonica Iarrivati Sui 21 barchini, salpati da Sfax in Tunisia tranne uno partito da Chebba, c'erano gruppi da ...

A Lampedusa 6in poche ore: 485nell'hotspot Cronaca, protezione speciale e rimpatri: la situazione in Italia La raffica di, iniziata nella tarda mattinata di ieri, si sta registrando dopo quattro giorni di stop dovuti alle cattive condizioni del mare. Tutti isbarcati sono stati portati all'...

Migranti, 21 sbarchi in 24 ore a Lampedusa: hotspot in sovraffollamento TGCOM

Ancora sbarchi senza sosta di migranti sull’isola di Lampedusa, favoriti anche dalle buone condizioni meteorologiche. Nella giornata di domenica 23 aprile, sull’isola siciliana sono giunte numerose ...L'isola del Mediterraneo si ritrova ancora in emergenza: in totale nel giro di 24 ore sono arrivate 819 persone, alcune delle quali dal Sudan ...