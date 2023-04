(Di lunedì 24 aprile 2023)trionfale per il: a, in piena notte, i giocatori azzurri sono stati accolti dadicon cori e bandiere. Il bus, all'uscita dall'aeroporto, ha impiegato molto ...

Arrivo trionfale per il Napoli: a Capodichino, in piena notte, i giocatori azzurri sono stati accolti dadicon cori e bandiere. Il bus, all'uscita dall'aeroporto, ha impiegato molto tempo per percorrere pochi metri. All'improvviso sul tetto del bus sono comparsi Osimhen e successivamente ...Dopo avere assistito all'ultimo match del campionato,disi sono ritrovati in centro storico, poco dopo le 18, per rendere omaggio alla squadra che ha vinto il suo girone conquistando ...Ci sono tantediche hanno guardato la partita che non possono essere contento di aver vista una partita determinata in questo modo'.

Migliaia di tifosi per l'arrivo del Napoli a Capodichino Agenzia ANSA

Arrivo trionfale per il Napoli: a Capodichino, in piena notte, i giocatori azzurri sono stati accolti da migliaia di tifosi con cori e bandiere. Il bus, all'uscita dall'aeroporto, ha impiegato molto t ...Delirio all'aeroporto, migliaia di tifosi in attesa dell'arrivo della squadra di Spalletti reduce dal trionfo di Torino in casa della Juve: inizia il conto alla rovescia per lo scudetto ...