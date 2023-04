Micol Incorvaia risponde a chi l’accusava di non lavarsi i capelli al GF Vip VIDEO

è tornata a parlare della sua storia con Edoardo Tavassi rispondendo alle tante critiche ricevute sui ..., a quasi un mese dalla finale della settima edizione del Grande Fratello Vip , si vive felicemente la sua routine quotidiana. Una volta fuori dal reality,ha raccontato ai suoi ...risponde ai fan: 'Edoardo Tavassi non ti interessa'. E lei risponde così Uomini e Donne, tra Ida Platano e Alessandro baci e sorrisi: la risposta a Riccardo Guarnieri Cosa fa I peli ...

Micol Incorvaia risponde ai fan: «Edoardo Tavassi non ti interessa». E lei risponde così leggo.it

Nonostante la sua vita privata stia proseguendo senza problemi e l’amore per Edoardo Tavassi sia molto forte, Micol Incorvaia deve avere a che fare ogni giorno con gli hater. Come spesso capita a tutt ...I fan degli Incorvassi si chiedono come procede la storia d’amore tra Micol ed Edoardo, viste le scarse testimonianze social ...