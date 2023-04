' Micol Incorvaia non si lava i capelli' | la ex vippona risponde così e spiega perché mette la cipria

(Di lunedì 24 aprile 2023)ha risposto per le rime a chi l'accusa di nonrsi i. Dopo aver aperto su Instagram una box per le domande, la ex gieffina ha risposto ad alcuni followers sulla sua vita e ...

ha risposto per le rime a chi l'accusa di non lavarsi i capelli . Dopo aver aperto su Instagram una box per le domande, la ex gieffina ha risposto ad alcuni followers sulla sua vita e ...tra le protagoniste dell'ultima edizione del Gf Vip, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti alcune spiacevoli critiche che ha ricevuto durante la sua permanenza nel ..., proprio di recente, ha aperto un box di domande per i follower, rispondendo ad alcune curiosità che potete leggere qui. Tra le varie precisazioni, l'ex concorrente del Grande ...

Micol Incorvaia risponde ai fan: «Edoardo Tavassi non ti interessa». E lei risponde così leggo.it

Incorvassi e la loro storia d'amore fuori dal Grande Fratello Vip 7: come procede la loro relazione lontano dalle telecamereMicol Incorvaia ha risposto per le rime a chi l'accusa di non lavarsi i capelli. Dopo aver aperto su Instagram una box per le domande, la ex ...