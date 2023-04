Miami Heat-Milwaukee Bucks stanotte in tv | canale | orario e diretta streaming gara-4 playoff NBA 2022 2023

(Di lunedì 24 aprile 2023) Le indicazioni per seguire in TV latra-4 della serieNBA. Chiamati a una reazione Anteokounmpo e compagni, sconfitti di 22 punti in-3 (complice l’assenza del greco) e determinati a riscattarsi per evitare di andare sotto 3-1. Secondo i bookmakers saranno proprio ia scendere in campo favoriti, ma guai a sottovalutare la franchigia della Florida. D’altronde “tutto quello che accade una volta potrebbe non accadere mai più. Ma tutto quello che accade due volte accadrà certamente una terza”. La palla a due è prevista questa notte, tra lunedì 24 e martedì 25 aprile, alle 01:30 italiane.in esclusiva sulla ...

la guardia degli ha riportato infatti la rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro durante gara - 3 della serie tra e Milwaukee. Crollato a terra durante una penetrazione al ... Sorpresa a, dove gli" passati dai play - in " sono avanti su Milwaukee, miglior squadra della Eastern Conference quest'anno. Netta la vittoria per la franchigia della Florida, 121 - 99. I ... Senza Giannis i Bucks cadono a e vanno sotto 2 - 1 nella serie, i Lakers, invece, dominano Memphis in gara - 3 e si portano in vantaggio. (8) - Milwaukee Bucks (1) 121 - 99 (2 - 1) Adesso le cose si complicano per la squadra considerata da molti alla fine della regolar season come la favorita al titolo 2023. Milwaukee ...

Purtroppo il peggio è stato confermato per le condizioni di Victor Oladipo dopo l'infortunio di questa notte nella vittoria in Gara 3 in Florida dei Miami Heat contro ... Gli esami medici confermano le peggiori previsioni in casa Heat: il giocatore di Miami - infortunatosi nel quarto quarto di gara-3 contro Milwaukee - deve dire addio a questi playoff dopo aver subìto ...