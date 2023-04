Meteo Roma del 24-04-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al tempo stabile con Cieli in prevalenza velati al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con maggiori addensamenti sui rilievi alpini in serata locali fenomeni in arrivo sulle Alpi occidentali asciutto altrove con nuvolosità in transito in progressivo aumento al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio ancora sole prevalente su tutte le regioni innocui addensamenti sui settori interni in serata si rinnova condizioni di tempo stabile con Cieli per lo più estremi al sud Al mattino cielo in prevalenza soleggiati numero di regolare sulle coste di Molise Puglia al pomeriggio atteso qualche addensamento lungo la dorsale appenninica tempo altrove in serata si rinnovano condizioni di stabilità con assenza prevalenti di nuvolosità su tutti i settori ...