Meteo | ponte del 25 Aprile rovinato | cosa sta per succedere

Leggi su tvzap

(Di lunedì 24 aprile 2023) Se speravamo in delle piacevoli giornate calde primaverili per ildel 25, purtroppo dovremo disilluderci dopo aver letto le previsioni del tempo di Mario Giuliacci. Non ci sarà bel tempo in tutta Italia e in alcune zone tornerà il freddo: vediamosta pere dove. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Mara Venier incidente a “Domenica In”: paura in diretta tv Leggi anche: “Domenica In”, Simone Coccia commosso in diretta Tv: possibile ritorno di fiamma con la ex? 25da pioggia e temporali: ecco dove “Una situazionerologicamente dinamica continuerà a tenerci compagnia per tutto ildel 25”, spiega Mario Giuliacci sul suo ...