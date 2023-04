Mercati | Pnrr e Mes I sei mesi di Giorgia Meloni visti da Quadrio Curzio

(Di lunedì 24 aprile 2023) Seidi acqua sotto i ponti e per il governo diè tempo di un primo bilancio. L’occasione è il primo Documento di economia e finanza, l’impalcatura della prossima manovra di bilancio e primo vero check up delle finanze italiane. Ma ci sono anche l’agognata nuova sforbiciata al cuneo fiscale, passando per la riforma tributaria (ci vorranno due anni, sempre che il Parlamento produca un riassetto degno di questo nome), fino ad arrivare alla riduzione del debito, la cui traiettoria dovrebbe essere discendente già dai prossimi. Un pagella, però, già c’è: quella dei. Da quando il primo premier donna della storia italiana ha preso le redini, lo spread tra Btp e Bund è sceso su per giù del 20% mentre la Borsa ha guadagnato un po’ meno del 30%, dopo aver perso circa 130 miliardi ...

...regole di chi poteva accedere aie regole perché non ci fossero all'interno dei... Vedi Anche, Conte: 'Se non sono capaci lo dicano, non possiamo perdere questa occasione. Governo ...... finalizzato a mostrare serietà e affidabilità sia aisia all'Unione Europa, e che punta a ... "" Il Governo è al lavoro per ottenere la terza rata del "". Sono in corso le ...Il, e le modifiche necessarie che Palazzo Chigi chiede di poter fare per non sprecare i 191 ... "Il bilancio sul governo è positivo, lo dimostrano i, lo spread, l'opinione pubblica; le ...

Suona così il bilancio del negoziato tra il Governo italiano e Commissione europea per lo sblocco della terza tranche legata agli obiettivi Pnrr del secondo semestre ... sotto osservazione ma senza ...Nodi e ritardi che appaiono in via di risoluzione e che non sembrano mettere in discussione l’erogazione delle terza rata da 19 miliardi di euro chiesta dall’Italia ...