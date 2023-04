Melita Toniolo in radio al posto di Giulia Salemi non sono gelosa di lei

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, borsa dell'acqua calda sulla fronte e coccole per allontanare le voci di crisi e tradimentoe la nuova avventura in radio (al posto di Giulia Salemi)...La carriera televisiva a livello nazionale diinizia partecipando alla settima edizione del ' Grande Fratello ', condotto da Alessia Marcuzzi. Viene eliminata nella nona puntata con il 73% dei voti, ma riesce a ottenere una ...Cosa è successoe la nuova avventura in radio (al posto di Giulia Salemi): 'Non sono gelosa di lei. GfVip Ho rifiutato' Giulia Salemi, shopping 'folle' in profumeria a Los Angeles: la ...

Melita Toniolo al posto di Giulia Salemi: Nessuna gelosia, ha fan ... Fanpage.it

Giulia Salemi e Oriana Marzoli hanno pranzato insieme a Milano e con loro c'erano anche Pierpaolo Pretelli, Alberto De Pisis e Matteo Evandro (migliore amico di Giulia). Gli ex gieffini ...Intervistata dal sito "Fanpage", Melita Toniolo ha ammesso di essere stata contattata per ritornare al Grande Fratello, ma avrebbe declinato qualsiasi tipo di proposta.