Mayomi | «’Maradona’ | omaggio alle mie radici»

Leggi su funweek

(Di lunedì 24 aprile 2023) Dalla firma con Warner Music al nuovo singolo:(nome d’arte di Giordana Di Tota) pubblica Maradona, un chiaroalla sua città d’origine, Napoli. «Ho scritto Maradona due anni fa. – ci dice– In realtà poi, per una serie di coincidenze, mi sono trovata questo brano nel cassetto dopo aver firmato con Warner. Non è un brano semplice, perché ti deve piacere la musica underground. Inoltre non va troppo nella napoletanità, perché non è il classico brano napoletano, ma ha qualche richiamo. E non è neanche un brano rap. Molte persone mi hanno detto che sembra un brano francese e io sono d’accordo. Molti dei miei pezzi, non volutamente, hanno un qualcosa nella produzione che ricorda la Francia. Ma io voglio rimanere attaccatamie». Anche per questo motivo, ci spiega Giordana, ...