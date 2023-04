Mattarella | Non dimenticare chi difese la libertà

(Di lunedì 24 aprile 2023) AGI - Sergioha lodato "l'impegno e la determinazione" che le associazioni combattentistiche e d'arma "impiegano ogni giorno per tener viva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia contribuendo in ampia misura a far conoscere e nonquanti hanno lottato per la difesa degli ideali di indipendenza e diche permisero la liberazione dell'Italia dall'oppressione nazi-fascista". Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale una rappresentanza delle associazioni combattentistiche e d'arma, nella ricorrenza del 78esimo anniversario della Liberazione.

(ANSA) - ROME, APR 24 - President Sergio Mattarella on Monday lauded "the commitment to keep the memory alive" of Italy's liberation from Fascism ahead of Liberation Day on Tuesday.