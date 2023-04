Matrimonio pieno di famosi e ben 3 abiti da sogno | la figlia super vip ha detto “Sì”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023) Un sì che ha tutti i presupporti per essere considerato ilvip dell’anno: 24 anni lei, 29 lui dopo 2 anni d’amore si sono da pochissimo giurati amore eterno all’Hotel du Cap-Eden-Roc di Antibes, in Costa Azzurra. Il cognome del neo marito è già apparso sul suo account TikTok, modificato subito dopo le nozze. Nozze per cui lad’arte, modella e influencer si è convertita all’ebraismo per allinearsi alla fede del suo amore, come annunciato poco tempo fa sui social, si legge su Vanity Fair. Alvip, una marea di volti più che noti come Paris Hilton a Cameron Diaz, accompagnate dai rispettivi compagni. E ovviamente le rispettive famiglie, che in fatto di notorietà non sono da meno: la sposa, Sofia Richie, è infatti lapiù piccola della leggenda R&B Lionel Richie, 73 anni e Diane ...