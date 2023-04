Matera | la capitale della Cultura senza un teatro

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 aprile 2023) La bella, più nota al mondo come città dei Sassi, patrimonio Unesco dal 1993 eeuropeanel 2019, mostraveli tutto il suo splendore, ma rimane ammutolita di fronte a unche ancora non c’è. In realtà, c’era una volta unno inaugurato il 26 marzo del 1949 e intitolato al grande musicista del ‘700 Egidio Romualdo Duni, raffinato compositore e gloria cittadina. L’edificio fu progettato dall’architetto Ettore Stella, che dopo aver terminato gli studi e avviato la sua carriera a Roma, fece la scelta coraggiosa di ritornare nella città dei Sassi per promuovere con il suo stile la modernità architettonica. Il suo ritorno fu determinato dalla volontà di dare una svolta all’immagine ...