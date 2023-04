Masters 1000 Madrid | l’analisi del tabellone | Alcaraz contro tutti | l’Italtennis punta su Musetti

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 aprile 2023) Dopo Monte-Carlo e Barcellona la stagione sul rosso europeo fa tappa aper il quartodel 2023, un torneo che negli ultimi giorni ha purtroppo dovuto fare i conti con diversi illustri forfait. Non ci sarà Novak Djokovic, che lo scorso anno diede vita ad un’incredibile finale lottata (e persa)Carlos, così come non potrà esserci Rafa Nadal, ancora alle prese con la lesione muscolare patita agli Australian Open e che non sembra voler guarire. E si presenta con potenzialità ridotte anche la pattuglia azzurra, orfana di Jannik Sinner e Matteo Berrettini: se la cancellazione dell’altoatesino dopo tre mesi e mezzo intensi non preoccupa, lo stesso non si può diredi Matteo, che a questo punto corre il serio rischio di dover saltare anche Roma e Parigi per il secondo anno consecutivo. IL ...