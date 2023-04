Massimina – Incendio in villetta | salvati due bambini e un disabile

(Di lunedì 24 aprile 2023)in unaduee un– A, periferia romana, ieri sera s’è sviluppato unin unaper cause ancora da accertare. I vigili del fuoco sono intervenuti in tempo e hanno salvato dalle fiamme duedi nove e quattordici anni e un cinquantennebloccati in casa. I pompieri sono accorsi insieme a polizia di Stato e 118,sono stati accompagnati dal 118 in ospedale, ma nessuno è in gravi condizioni.

