Marzetti commissario per una coop dei familiari di Soumahoro. Si era già occupato del Forteto

... Chiara Ridolfi, Mario Antinori, Dorotea Vitali, Meri Marziali, Antonio Marcelli, Elisa, ... tra gli altri, gli onorevoli Augusto Curti , Alberto Losacco (del partito regionale fino ...... Chiara Ridolfi, Mario Antinori, Dorotea Vitali, Meri Marziali, Antonio Marcelli, Elisa, ... tra gli altri, gli onorevoli Augusto Curti , Alberto Losacco (del partito regionale fino ...

Inchiesta coop: Marzetti, ora tutelare lavoratori e migranti - PMI Agenzia ANSA

"Quello che mi è stato affidato è un incarico importante, perché grazie alle misure poste in essere dal Mise sarà possibile mettere in campo una serie di strumenti a tutela dei lavoratori e far sì che ...Romano, 41 anni e con una lunga esperienza legale, Marzetti negli ultimi 15 anni su indicazione dei vari Governi succedutisi ha ricoperto l’incarico di commissario straordinario per diversi ...