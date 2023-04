Marocchino ruba la pistola ad un Carabiniere e ferisce agente poi viene ucciso

(Di lunedì 24 aprile 2023) Attimi di terrore nel vicentino questa mattina dove un uomo, un, ha cominciato a dare in escandescenze richiamando così l'intervento delle forze dell'ordine. Al loro arrivo hanno trovato l'uomo che gridava "Allah Akbar” in mezzo alla strada. Nel tentare di calmarlo ed immobilizzarlo ilè riuscito a sottrarre laad uned ha cominciato a sparare. Undella Polizia Locale, anch'esso sul posto, è stato colpito ed è rimasto ferito. A quel punto gli altri Carabinieri presenti hanno fatto fuoco uccidendo l'uomo.

