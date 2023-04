Marlene Kuntz | “Karma Clima” diventa un documentario

(Di lunedì 24 aprile 2023) TRENTO – “”, l’ampio progetto deiche unisce arte e sostenibilità, èto un, in selezione ufficiale al 71° Trento Film Festival. Con la regia di Michele Piazza, il, prodotto da Flash Future, racconta le tre residenze artistiche che hanno dato vita all’ultimo lavoro discografico della band cuneese, “” (Al-Kemi Records / Ala Bianca; distrib. Warner Music Italy / FUGA), disponibile in digitale, CD e vinile. Il film, inserito nella categoria “Proiezioni speciali”, verrà proiettato in prima mondiale a Trento il 30 aprile alle ore 17 (sala Modena 3), in replica il 3 maggio alle ore 15 (sala Modena 1). “L’idea di produrre unche illustrasse ...

Fido Guido Francesca Michielin Gemitaiz Kento La rappresentante di lista Luca De GennaroMeg Mezzosangue Niccolò Fabi Nino Frassica e la Los Plaggers Band Omini (da X - Factor 2022 - '...Daiagli Eugenio in Via di Gioia, passando per il comico e attore Massimiliano Loizzi.Tra i vari appuntamenti, il Concerto per la Terra, con Elisa, che ne è madrina,e altri. Eventi 'green' al Salone del Mobile di Milano. Sono sessantasei gli incontri di pulizia dell'...

Suoni di Marca 2023, svelati i primi ospiti: la band Marlene Kuntz TrevisoToday

TRENTO - “Karma Clima”, l’ampio progetto dei Marlene Kuntz che unisce arte e sostenibilità, è diventato un documentario, in selezione ufficiale al 71° ...FRA I BIG IN LIZZA MANUEL AGNELLI, CHIARA CIVELLO, DARGEN D’AMICO, GRAZIA DI MICHELE, DOLCENERA, MARLENE KUNTZ, NADA, RANCORE, MASSIMO RANIERI, ZEN CIRCUS Voci per la libertà e Amnesty International ...