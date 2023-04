Marko sul contratto tra Ferrari e Leclerc | ' Comune avere una clausola d' uscita'

(Di lunedì 24 aprile 2023) Helmutse ne intende di addii anticipati e di rotture improvvise. E' stato così con il non rinnovo di Daniel Ricciardo alla fine del 2018, è stato così con Sebastian Vettel nel 2014, con il ...

Ferrari, inizio incubo e dubbi sul futuro di Leclerc. "Voci inventate" Eddie Jordan sul futuro di Hamilton: "C'è solo un posto in cui potrebbe andare: la Ferrari"

Secondo il consulente della Red Bull, Helmut Marko, il pilota monegasco potrebbe decidere di rescindere anticipatamente il contratto che lo lega alla scuderia di Maranello. Secondo alcune fonti, lo st ...Il manager austriaco non esclude un addio anticipato tra il monegasco ed il Cavallino Rampante, immaginando una clausola d'uscita legata ai punti, la stessa che permise a Vettel di lasciare Milton Key ...