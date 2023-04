(Di lunedì 24 aprile 2023)è stata arbitrata da Livio. Gara tutto sommato diretta bene dal fischietto di Tivoli, manca probabilmente il rosso a Parisi. I rigori non ci sono. Lagestisce e si gestisce soprattutto nell’estrarre i cartellini gialli. Due per proteste: uno a Parisi e l’altro a Nicolò Barella. Quanto al terzino dei toscani, rischia tantissimo per un’entrata sulla tibia di D’Ambrosio. Gamba alta e piede a martello, l’arbitro lo grazia. Benesui presunti calci di rigore: Bellanova sfiora forse con le nocche il pallone dopo che questi gli era carambolato sulla coscia; il contatto Ebuehi-Correa è poca roba; mentre nel finale tutto regolare tra Acerbi e Satriano. L’arbitro vede ...

... gruppo composto da Davide Campanale (chitarra), Riccardo Ernesto (batteria), Federico(... nome d'arte utilizzato da Francesco Caldarola, presidente di CapitalSud , entedi Officina ...Vitodella Miccolis bus, la conferenza stampa di presentazione dell'APP Mobility Ticket, ... come in questo caso non scontato, al quale purtroppo non eravamo abituati con il...'Qualche volta è responsabilità delche ha applicato dei costi eccessivi sia per gas che per luce - aggiunge- altre volte i consumi e i costi sono reali, perché magari c'è stato un ...

Marinelli gestore, ma ‘grazia’ Parisi! Moviola di Empoli-Inter - CdS Inter-News.it

“L’Amministrazione Comunale, dopo aver rinunciato al famoso Project Financing “Perla del Tirreno” ha indetto un bando, per l’unica spiaggia comunale a disposizione dei cittadini e turisti, per l’affid ...SANTA MARINELLA - “Proseguono le attività e difesa della nostra costa. A breve tutti gli arenili della zona della passeggiata a mare di Santa Marinella saranno f ...