Maria De Filippi | l’incredibile retroscena | perché ha smesso di mangiare le fragole

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 24 aprile 2023) Finalmente ha rivelato il motivo dietro al suo rapporto conflittuale con le. Ecco le parole diDe: cos’è successo Conduttrice amatissima,Deè in onda ogni sabato sera con il serale di Amici 22, che sta quasi per volgersi al termine. Quotidianamente, poi, va in onda con Uomini e Donne, uno dei programmi più storici e più seguiti di Mediaset. Impossibile poi non citare il suo lavoro a C’è Posta per Te, trasmissione che raccoglie tantissimi telespettatori ogni anno.Dee le: cos’è successo (grantennistoscana.it / ansafoto)De, insomma, è un pilastro della televisione italiana. Se dal punto di vista professionale conosciamo molto di lei, sul suo ...