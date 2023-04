Marcucci non rinnova tessera Pd | partito di Schlein lontano da me

(Di lunedì 24 aprile 2023) caption id="attachment 303419" align="alignleft" width="150" Andrea/captionCon un post sui social l'ex capogruppo del Pd al Senato Andrea, da sempre molto vicino alle posizioni di Matteo Renzi, ha reso noto di non averto laPd per il 2023."Non rinnoverò ladel Pd per il 2023 - scrive-. ildi Ellyè moltoda quello che penso io. Incontrerò la nuova segretaria nei prossimi giorni, per spiegarle i motivi della mia decisione. Il Pd ha comunque una funzione molto importante: competere con i 5 Stelle, la possibilità di costruire un'alternativa alla destra passa comunque da un forte ridimensionamento deldi Conte". "Quanto al terzo polo - ...

Il secondo tempo si apre con due ghiotte occasioni per il Follonica Gavorrano,sfruttate da ... Regoli), Lici, Fratini, Martucci, De Vito, Bardini (66′ Carli), Bellucci (30′), ...Pesaresi (82 Perri), Baldini, Balleello (78). All. Clementi. AVEZZANO : Coco, Zanon, Labonia (84 Paris), Negro (71 Cigliano), Scatozza, Filosa, Cisse, Biancardi (74 De Almeida), Riberio, ...Sul gol del pari aspetta troppo e concede tanto campo, fino all'indisturbato lancio diche innesca Perez. Sostanzialmentesi percepisce la sua presenza. SANDRI 5,5. Servirebbero tempi di ...

Pd, Marcucci non rinnova tessera: partito di Schlein lontano da me - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

BAGNO DI GAVORRANO - Amaro 1-1 per il Follonica Gavorrano, raggiunto dal Mobilieri Ponsacco nel recupero. Niente bottino pieno per i maremmani, in ...I Riformisti Toscani plaudono alla decisione di Andrea Marcucci di aderire e portare avanti la bandiera del LDE, Liberal-Democratici-Europei, non rinnovando la tessera del Pd: La Costituente per un nu ...