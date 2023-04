Marchisio | “Gatti andava ammonito | Milik non fa fallo su Lobotka”

(Di lunedì 24 aprile 2023)si esprime sugli episodi di Juventus-Napoli L’ex centrocampista della Juventus Claudio, ha commentato in diretta alla Domenica Sportiva due episodi della gara vinta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ed è Claudio, ex centrocampista bianconero e oggi opinionista, che alla 'Domenica Sportiva' è andato decisamente controcorrente. 'Quello diè un colpo solo da giallo. Il gol annullato...... Panaro 6.5, Malizia 6.5 (33' st Desantis sv), Kange 6 (10' st Aniballi 6), Bardani 6.5,6.5 (... Il gol, con un inserimento preciso e puntuale, ricorda tanto quelli del miglior. Mette ...... anzi diciamo una nuova certezza, quella di Federico, giovanotto di 24 anni che in un anno è ...Miretti anche se il centrocampista di Pinerolo accostato da molti al giovanissimo Claudio...

Marchisio: «Gatti è da giallo, e Milik proteggeva solo il pallone» Juventus News 24

ForzAzzurri.net - Marchisio si esprime sugli episodi di Juventus-Napoli L'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, ha commentato in diretta alla Domenica ...Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a La Domenica Sportiva in onda sulla Rai dopo la vittoria del Napoli contro i bianconeri: "Colpo di Gatti a Kvaratskhelia Almeno giallo ...