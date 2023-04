Marcello Vinci | il caso del 28enne morto in Cina Chiesti 4000 euro alla famiglia per l’autopsia | “E per la salma ne vogliono 30mila”

(Di lunedì 24 aprile 2023) È una storia che ha dei contorni drammatici quella di, ildi Fasanoin circostanze misteriose la notte tra il 5 e 6 marzo scorsi a Chengdu, in, dove lavorava come insegnante.è stato trovatosu un marciapiede e la polizia cinese, che in un primo momento aveva parlato ai familiari di suicidio, oggi, riporta Repubblica, parla più genericamente di “caduta dall’alto”. Cosa sia accaduto però quella notte è ancora tutto da accertare. Intanto, però, le richieste che stanno arrivandodihanno dell’assurdo. L’ultima riguarda: per poter accertare con un esame e con delle indagini tossicologiche le cause della morte, la ...

Costerà intorno a 4 mila euro l'autopsia del defunto Marcello Vinci alla famiglia che ancora lotta per capire le cause della morte del 29enne il cui corpo è stato ritrovato all'inizio dello scorso mese in Cina. Dal Paese era già arrivata la richiesta di

Le autorità cinesi hanno chiesto alla famiglia di Marcello Vinci il pagamento anticipato di 4mila euro per eseguire l’autopsia sul corpo del ...Marcello Vinci aveva solo 29 anni quando morì in Cina in circostanze poco chiare. Ecco le difficoltà che la sua famiglia si trova davanti.