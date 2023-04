Mara Venier | il divorzio arriva così | “Ci ha sorpresi in bagno” | La coppia esplosa come una bolla di sapone

(Di lunedì 24 aprile 2023) Durante una puntata a Verissimo,racconta di aver beccato l’ex marito Jerry Calà incon una donna: l’attore è andato su tutte le furie. Quell’aneddoto discatenò l’ira funesta dell’ex marito. Secondo Jerry Calà, ai tempi del loro matrimonio,soffriva di una gelosia fuori controllo, dettaglio che la conduttrice si è dimenticata di raccontare durante l’intervista; ma cosa è successo esattamente? Per capire meglio l’accaduto partiamo dall’inizio, ossia da quando lasi è conosciuta.e Jerry Calà si sono conosciuti proprio durante il lavoro. Il loro amore infatti, scoppiò sul set di Professione Vacanza, dove interpretavano i ruoli di due ex coniugi; quel fatidico incontro ...

Parole strazianti perche si è lasciata andare a ricordi sulla sua infanzia e sulla compianta madre. Dopo il weekend di lavoro con Domenica In,ha deciso di staccare la spina e di tornare in un ...La conduttrice torna nella sua città di origine e il pensiero di mamma Elsa è forte e ...... ospite della vecchia rivale("Me l'ha chiestoe non potevo dire di no"). Ascia di guerra deposta anche nei confronti di Lucio Presta : lo scorso marzo su Instagram la presentatrice ...

Martufello, dal Bagaglino all'incidente in auto. Carriera, età e vita privata del comico ospite a «Domenica in ilmessaggero.it

Parole strazianti per Mara Venier che si è lasciata andare a ricordi sulla sua infanzia e sulla compianta madre.A volte Mara Venier dopo la puntata di Domenica In parte in cerca di un po’ di relax, pronta per un altro evento o in vacanza con la sua famiglia. Questa volta è a Venezia, è tornata nella sua amata c ...