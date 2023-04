Manu Invisibile | con una bomboletta spray l’arte diventa un’azione da super eroi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 aprile 2023) Eu-noè è la rubrica per far conoscere e sostenere gli artisti under 35. L’obiettivo principale è dare l’opportunità a giovani artisti di mettere in mostra i propri lavori, affinché venga effettivamente riconosciuto uno “spazio ai giovani” ed evitare che questo mantra, come tutti i buoni propositi, cada miseramente nel vuoto. La notte è lo spazio magico della poesia, l’oscurità la dimensione di ciò che rimane celato, contribuendo ad accrescere il fascino per le cose. È nella segretezza del buio che spesso si svolge il lavoro dello street artistInvisible; di lui si conosce solo lo pseudonimo e la provenienza sarda (l’accento lo tradisce). Misteriosa è anche la sua identità, il volto nascosto da una maschera dalle forme geometriche, ispirata alla notte. Il suo volto è sconosciuto, ma ad essere conosciuta è la sua forma di arte urbana, che mette al centro la parola, ...