Manila Nazzaro | Lorenzo Amoruso rompe il silenzio | “Perché ci siamo lasciati”

Leggi su dilei

(Di lunedì 24 aprile 2023)si sonodopo sei anni d’amore. Una notizia confermata dalla stessa showgirl, dopo settimane di voci e indiscrezioni che avevano già decretato la fine della loro storia. L’ex compagno finora aveva optato per la strada del, lasciando a lei tutto lo spazio necessario per prendere le distanze e al contempo riprendere in mano le redini della propria vita, ma adesso ha deciso di dire la sua rispondendo alle domande di alcuni follower su Instagram.ilsulla rottura conUna separazione non è mai semplice, specialmente quando ci si lasciano alle spalle tanti anni di amore, sacrifici, condivisione. I ...