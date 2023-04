Manchester United | si complica l'arrivo di un centravanti

Secondo TeamTalk , il, l'Everton e l'Aston Villa hanno messo nel mirino l'attaccante francese. Tra tutte, i Toffees sono i primi ad aver mosso dei passi in avanti per il nativo di ...La competizione è ritenuta subalterna alla Champions league, tuttavia l'albo d'oro degli ultimi dieci anni vede nomi come, Atletico Madrid, Chelsea oltre a Siviglia, Villareal ed ...La squadra di José Luis Mendilibar ha eliminato ilai quarti di finale e non è intimorita dalla Juve, anche se il bilancio contro i bianconeri recita V1 P2 S2 . Mendilibar dice di ...

Quello del 3 giugno a Wembley in finale di FA Cup sarebbe il derby di Manchester più importante della storia se il City fosse ancora in corsa per il triplete. Attesa storica come nel 1974 quando il Ci ...I Gunners rischiano di veder sfumare il sogno del titolo proprio nelle ultime giornate. Il Tottenham capitola contro il Newcastle ...