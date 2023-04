Manchester City | per il post Cancelo si pensa a un ex Bologna

Wayne Rooney non ha dubbi sulla forza di Erling Haaland . Nella sua rubrica per il Times , l'ex storico calciatore inglese ha esaltato le doti dell'attaccante della Norvegia e dele senza giri di parole lo ha eletto come miglior giocatore del mondo in questo momento. DA TOGLIERE IL FIATO - "Erling Haaland è il miglior calciatore del mondo in questo momento. ...... Barcellona (3 - 0) e Real Madrid (4 - 0) prima della vittoria ai rigori di venerdì contro lo Sporting CP, mentre l'Hajduk ha battuto ile vinto in casa del Borussia Dortmund ai ...Secondo quanto riportato dal The Telegraph, il difensore del...

Manchester City, 34 milioni per un ex Bologna | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Primo derby della storia per le due di Manchester in Finale di FA Cup e sogno Treble ancora in vita per la squadra di Guardiola.Consulta la sezione per scoprire dove vedere le partite in tv di questa settimana. Si decide la finale di Coppa Italia.