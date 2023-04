Maitland-Niles saluta l’Arsenal | «È stato un bellissimo viaggio | ma ora è finito»

Commenta per primo Ainsleylascerà l'Arsenal e sarà un parametro zero in estate. Lo ha rivelato lo stesso ex Roma a The Athletic .saluta l'Arsenal - Ainsley, talentuoso centrocampista dell' Arsenal , attualmente in prestito al Southampton , ha rilasciato un'importantissima intervista ai ...In estate hanno lasciato la Capitale Mkhitaryan , Veretout , Segio Oliveira , Felix ,, Carles Perez , Shomurodov e Vina (partiti a gennaio). I giallorossi così come il Feyenoord ...

Maitland-Niles lascerà l'Arsenal a fine stagione: "E' stato un viaggio ... Alfredo Pedullà

Arsenal are set to refresh their squad this summer as Mikel Arteta aims to build on an impressive season at the Emirates Stadium with one player already announcing their exit ...Niles, has confirmed that he will leave the club at the end of the season. Maitland-Niles is currently on loan at ...