Maguire alla Juventus? Ecco perché l’operazione non è fattibile

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 24 aprile 2023) Laha bisogno di un difensore centrale nella prossima stagione ma il possibile rinforzo non sembra essere. Un reparto difensivo che, in questa stagione, ha visto un profondo cambiamento con il passaggio al 3-5-2. Sistema di gioco che ha portato risultati importanti e dove Allegri è stato bravo a scoprire due come Danilo e Alex Sandro. Altro difensore capace di avere una crescita esponenziale è stato Gatti; il centrale, partita dopo partita, ha acquisito fiducia e scalato gerarchie nel reparto arretrato difensivo.(Ansafoto)I difensori che, invece, non stanno rispettando le aspettative sono Bonucci e Rugani; il primo, a causa anche di problemi fisici, non sta dando il contributo sperato. Per quanto riguarda il secondo, invece, viene utilizzato con il contagocce ed è possibile che venga ceduto nel corso della ...