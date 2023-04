Madonna di Trevignano | l' ex fedele di Gisella | I miei 30mila euro per climatizzatore e bagno nuovi

(Di lunedì 24 aprile 2023) commenta 'per rifare ildiCardia ', l'exLuigi Avella ai microfoni di 'Mattino Cinque News' torna a parlare dei versamenti alla presunta veggente che sostiene di ...

Se a ciò aggiungiamo le lacrime vere quanto quelle delladie le accuse di istigazione agli attacchi di panico, mamma che pena.' Giulia Cavaglià replicherà alle parole della ...... l'ex fedele Luigi Avella ai microfoni di 'Mattino Cinque News' torna a parlare dei versamenti alla presunta veggente che sostiene di vedere laogni 3 del mese. 'Con quei soldi ...... la statua simbolo della rivoluzione Basaglia Suicidio assistito, corsa alle leggi regionali: il Veneto taglia il traguardo L'ex fedele delladi: "La veggente non sapeva il rosario,...

Madonna Trevignano, la suora teologa che smaschera i finti veggenti: «I miracoli esistono, ma non come nei fil ilmessaggero.it

"30mila euro per rifare il bagno di Gisella Cardia", l'ex fedele Luigi Avella ai microfoni di "Mattino Cinque News" torna a parlare dei versamenti alla presunta veggente che sostiene di vedere la Mado ...In questi giorni i mass media si stupiscono che una che dice di vedere e di essere il portavoce della Madonna sia interessata ai soldi. In una società basata sul profitto economico individuale a scapi ...