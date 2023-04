Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis | la lite per un motivo “grave”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Si è parlato a lungo dellatra, a causa di un, secondo la, che però non è mai stato spiegato pubblicamente. Le due ex storiche veline di Striscia la Notizia, erano amiche da più di vent’anni e avevano aperto una palestra insieme, a Los Angeles, ma oggi hanno interrotto tutti i rapporti.è tornata a parlare, in un’intervista al Corriere della Sera, dellacon la collega. raccontando: “Non dirò mai cosa è successo, è stato troppo. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho ...

Commenta per primo Veline e amiche Ora non più: traed Elisabetta Canalis è tutto finito . Interrotta la storica amicizia che legava le due showgirls, lo confermastessa in un'intervista a Il Corriere della Sera : 'È stata ...... "E' stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla" Dal 2019 il loro rapporto è finito: la pugliese stavolta su quel che è accaduto dice un po' di piùchiude la ...ed Elisabetta Canalis sono e saranno per sempre 'le veline', la bionda e la mora. Sono state per tantissimi anni migliori amiche, quasi sorelle. Poi all'improvviso la loro amicizia ...

Maddalena Corvaglia: «Canalis Io non la perdono. Con Morgan amore e liti, una volta dormì sullo zerbino» Corriere della Sera

Veline e amiche Ora non più: tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis è tutto finito. Interrotta la storica amicizia che legava le due showgirls, lo conferma Maddalena stessa in un'intervista a ...''Troppo grave, non contemplo perdono'': Maddalena Corvaglia parla nuovamente della fine dell'amicizia con Elisabetta Canalis ...