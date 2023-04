“Ma perché l’hai fatto?” Teresa Cilia | il ritocchino non va giù E l’ex UeD sbotta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023)Uomini e Donnerisponde a chi la critica per la sua ultima scelta. La donna è stata una delle protagoniste più seguite del dating show di Maria De Filippi. Ha alle spalle un passato molto difficile,di dolore per la perdita di alcuni suoi cari e di paura per la malattia. Una malattia che l’ha colpita quando aveva soltanto 24 anni.si è più volte confidata con i suoi follower circa le sue paure e la sua battaglia con il cancro: “Sì, è vero ho lottato nella mia vita, ho sofferto, metà della mia famiglia mi ha lasciata troppo presto, sono cresciuta troppo in fretta ma soprattutto ho combattuto per la mia salute”. Poco tempo fatronista di UeD ha deciso di rifarsi il seno. E in tanti l’hanno apertamente criticata, provocando la sua reazione. Leggi ...