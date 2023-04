(Di lunedì 24 aprile 2023) Otto anni. Tanto è durato losu due colonie altoatesine di due specie sorelle divespertilionidi, per valutare le dinamiche di trasmissione dei, una famiglia che conta 17 specie di virus, tra cui anche il virus della rabbia, la maggior parte di essi presenti nei chirotteri. I ricercatori del Centro di referenza nazionale per la rabbia presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Izs Ve) hanno osservato che le due colonie, localizzate in edifici frequentati dall’uomo, raggiungono “un’elevata numerosità di qualche migliaio di individui, che raddoppia dopo il parto sincrono all’inizio dell’estate”. Loè stato condotto in collaborazione con Università del Sussex, Imperial College London, Università di Bologna e Cooperativa Sterna di Forlì, e pubblicato sulla rivista ...

Lyssavirus dei pipistrelli, studio italiano 'no rischi per l'uomo' Tiscali Notizie

