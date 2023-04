“L’uovo non è dove l’ho chiesto” | la tiktoker Wita Zesu manda indietro il piatto al ristorante e scoppia la lite con la cameriera “Mangialo | dei polli sono morti per te”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) Da quando ha aperto un canale su TikTik, la modella Wintaha visto crescere la sua fama in modo repentino, grazie al suo carattere “inconfondibile”. I modi a volte troppo “capricciosi” e sfacciati l’hanno resa estremamente popolare, ma molti dei suoi follower noncontenti dell’atteggiamento della giovane.numerose le polemiche nate in seguito alla pubblicazione di video sulla piattaforma cinese, specialmente quelli in cuidei piatti alper futili motivi. Uno degli ultimi casi è stato quello delle ‘uova sul salmone’. Dato che aveva rile uova sopra al salmone, e non accanto al salmone, appena ha visto ilcomposto in modo errato ha chiamato laaffermando di non avere ...