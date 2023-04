L’uomo che vide l’infinito | la storia vera che ha ispirato il film

"Nel giorno dell'anniversario del genocidio Armeno,'abbraccio mio e di tutta la Lega ad un popoloha saputo superare una delle pagine più buie della storia dell'. Un crimineportò via ...Un immigrato marocchino,passava di lì, lo avrebbe sentito gridare insulti in arabo. Secondo quanto riporta il Corriere del Venetoavrebbe pronunciato anche la frase 'Allah akbar', Allah è ...versava in uno stato di elevata alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, veniva trasportato presso il locale nosocomio per le cure del caso. Erano presenti in casa altri quattro ...

L'uomo che ha salvato duemila esemplari di rinoceronte dall ... Rivista Africa