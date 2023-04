Lukaku scalpita per Inter-Juventus! Ma Inzaghi temporeggia ? Sky

(Di lunedì 24 aprile 2023) Romelucarico a pallettoni per il match di ritorno in Coppa Italia frae Juventus Juventus. La doppietta di ieri a Empoli gli ha fatto guadagnare chance. Manon ha ancora deciso SCALA LE GERARCHIE ? Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, aggiorna sull’umore di Big Rom in vista della gara frae Juventus: «ha apprezzato il segnale della Figc, lo ha caricato ulteriormente. A Empoli si è rivisto iltrascinatore, fantastico il secondo gol. Nel il terzo si è vista la vecchia intesa con Lautaro Martinez. Infortuni e altre cose hanno portato a fare scelte diverse a discapito della Lu-La.si guadagna una chance vista la prestazione di ieri. Poi deciderà, oggi non ha provato ...

L'Inter si gioca la qualificazione in semifinale di Champions League domani con il Benfica e il centrocampista turcoL'Inter domani è chiamata a difendere il 2 - 0 ottenuto in Portogallo contro il Lisbona per trovare la semifinale di Champions League e anche per allontanare le nubi sulla squadra, dopo i ...Anche in questo caso Asllanima non dovrebbe partire dal primo minuto. In attacco tornerà la Lu - La con Romeluche vuole mettersi alle spalle le polemiche dopo l'espulsione avvenuta ...Bonazzolima ci potrebbe essere anche la soluzione Dia punta con Candreva e Kastanos a ... Sulla destra invece può tornare Dumfries Davanti la certezza è parementre per l'altra maglia è ...

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia è Dzeko il favorito per affiancare Lautaro ma con la doppietta di Empoli vuole far cambiare idea a ...Atalanta-Roma (lunedì 24 aprile alle ore 20.45, in diretta streaming su Dazn) è il super posticipo che chiude la 31ª giornata di Serie A. Scontro diretto con vista sull’Europa: la squadra di Mourinho ...